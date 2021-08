Mahmood dopo l'incendio al grattacielo di Milano: 'Sto bene'

Mahmood rassicura i fan dopo l’incendio al grattacielo di via Antonini a Milano. "Sto bene", fa sapere. E’ stato tra i primi a uscire dall’edificio in fiamme. Abitava proprio lì, al nono piano del palazzo Torre dei Moro devastato dal fuoco domenica 29 agosto.

"Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Grazie ai vigili del fuoco per l'incredibile lavoro svolto e a tutti voi per i messaggi, vi voglio bene. La vita è bella”, scrive l’artista 28enne, vincitore di Sanremo 2019. Nelle sue IG Stories mostra il luogo desolato dove ha rischieto grosso, lo scheletro del grattacielo di 18 piani, gravemente danneggiato dall’incendio.

Fino a pochi giorni prima era stato impegnato con il suo tour. Mahmood aveva fatto tappa a Benevento, poi è tornato a Milano ed era nel suo appartamento, con alcuni amici, quando si è sviluppato il rogo.

Mahmood è stato tra i primi a uscire, a mettersi in salvo: è tra gli sfollati che ora hanno perso la loro casa. Sul social c’è persino chi ha ironizzato attaccandolo, il cantautore non replica. Moltissimi gli hanno testimoniato, invece, il loro affetto e la loro vicinanza in un momento così difficile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2021.