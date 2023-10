''Non mi sono mai fatta niente'': Patty Pravo parla di chirurgia estetica in tv e stupisce

Ospite a Belve, la cantante 75enne nega di aver mai fatto ricorso al bisturi

“Qualche inezioncina… Mi farei un bel lifting, però ci vuole tempo e io non ho tempo”

Patty Pravo a Belve non cede davanti alle domande di Francesca Fagnani. Nonostante il suo aspetto sia piuttosto cambiato negli anni, quando parta di chirurgia estetica in tv, stupisce: nega di aver mai fatto ricorso al bisturi. La cantante 75enne sottolinea: “Io non mi sono mai fatta niente”.

“Con la chirurgia estetica è andato sempre tutto bene o qualche volta magari ha esagerato?”, le domanda la giornalista 45enne. “Io non mi sono mai fatta niente. Io sono così adesso, si vede, no?”, precisa Patty passandosi una mano davanti al volto su cui non c’è quasi alcuna ruga. “Non ha mai fatto niente, niente?”, ribatte la Fagnani. “No. Qualche iniezioncina”, dice la Pravo, indicandosi la fronte e facendo riferimento, probabilmente al Botox.

La conduttrice la guarda scettica. Poi all’artista chiede: “E cosa si farebbe?”. “Mi farei un bel lifting, però ci vuole tempo e io non ho tempo”, risponde. Ironica la Fagnani controbatte: “Quindi lo rimandiamo…”. “Sì, lo rimandiamo”, le fa eco Patty. La scena, grazie alla timoniera dello show, acquista un fascino quasi surreale, degno del teatro dell’assurdo di beckettiana memoria.

Si parla di droghe, la presentatrice le domanda se le abbia provate tutte. “Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina? Sono più timidi a dirlo?”. La Fagnani la incalza: “Parla degli anni ’70 o anche di oggi?”. “In generale”, ribatte la Pravo. E sugli effetti spiega: “Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”.