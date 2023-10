Barbara d'Urso abbandona Londra per un'altra famosissima città europea: ecco dove si trova

La conduttrice 66enne ha lasciato la capitale del Regno Unito dove era arrivata un mese fa

"Si conclude per il momento questa esperienza molto interessante e molto produttiva a Londra”, scrive sul social nelle sue storie. Barbara d’Urso abbandona Londra per un’altra famosissima città europea. Sale sul treno con la sua assistente e va a Parigi. Ecco dove si trova adesso. Non chiarisce per quanti giorni si fermerà. Su Instagram si fa vedere con un grande sorriso nella capitale di Francia. “Paris #colcuore”, scrive e nulla di più.

Carmelita era arrivata nella capitale del Regno Unito circa un mese fa. “Ieri il mio primo giorno di Scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… E’ l’inizio di una nuova avventura… Continua…”, aveva fatto sapere la conduttrice 66enne sul social. Mandata via dal ‘suo’ Pomeriggio 5, affidato a Myrta Merlino, e con un contratto ancora in essere con Mediaset, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, Barbara ha approfittato del ‘tempo libero’ per studiare l’inglese e crogiolarsi a Londra, tra visite ai musei, passeggiate in città e tanto altro.

Ha raccontato ogni cosa ai follower attraverso scatti e IG Stories sul suo profilo. Adesso annuncia il nuovo cambiamento, senza però specificare per quanti giorni si fermerà a Parigi.

La d’Urso dall’1 novembre prossimo riprenderà la sua tournée in teatro, impegnata con la commedia “Taxi a due piazze”. Per quella data sicuramente sarà obbligata a fare ritorno nel Bel Paese. Forse, causa prove, anche prima.

Tutti sperano che torni a parlare e dire la sua sulla clamorosa ‘cacciata'. Si fanno anche molte ipotesi sul suo futuro professionale nel ‘post Mediaset’, da gennaio 2024. Non vi è ancora alcuna certezza. Ma lei continua a tenere accesi i riflettori su di sé.