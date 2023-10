Heidi Klum si mostra con la mamma Erna e sono due gocce d'acqua: guarda

La modella 50enne si fa vedere sul social col genitore: anche lei da giovane voleva lavorare nella moda

Heidi Klum si fa vedere con la mamma Erna. Sul social in un breve video le due sorridono insieme mentre camminano in strada: sono in grande sintonia e si vogliono un bene immenso. A saltare all’occhio è la loro grande somiglianza: sono due gocce d’acqua. Hanno lo stesso sguardo, lo stesso sorriso e i capelli del medesimo colore.

Erna è nata in Germania. Pare che da giovanissima anche lei avrebbe voluto lavorare nel mondo della moda ed essere una famosa modella. Purtroppo, però, il suo sogno non si è mai avverato: negli anni ’60 sfondare nel fashion in terra tedesca pare fosse abbastanza complicato. Avendo una grande passione per i capelli e le varie acconciature, ha così deciso di intraprendere la professione della parrucchiera. Negli anni ’70 ha sposato Gunther Klum, papà della top model 50enne. Da lui ha avuto i suoi due figli: il primogenito Michael, 59 anni, ed Heidi.

Il successo le è arrivato di riflesso, quando la figlia Heidi è diventata celebre. Tutto è iniziato per la Klum nel 1992 e ancora oggi è una delle modelle più richieste. Non solo: lavora molto pure come attrice, conduttrice e produttrice.

Erna è legata moltissimo alla figlia, come pure alla nipote Leni Klum, che Heidi ha avuto da Flavio Briatore nel 2004. La ragazza, ora 19enne, è diventata a sua volta modella. Con il padre, anche se non è mai stata riconosciuta, ha ritrovato un rapporto stabile, nonostante non sia stata cresciuta da lui.

La super model Heidi è anche madre di Henry (2005), Johan (2006) e Lou (2009), avuti dal cantante Seal, da cui si è separata nel 2012. Dal 2018 ha una relazione con il chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz: i due si sono sposati a febbraio del 2019.