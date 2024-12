''Per tutti quelli che dicono che mi sono finto malato'': Costantino Vitagliano si mostra sul social mentre si fa la puntura per il disturbo autoimmune

L’ex tronista posta un video per smentire gli hater che l’accusano sul web

Dieci mesi fa la vita del 50enne è cambiata a causa di una patologia rarissima, come raccontato in tv

Costantino Vitagliano nelle Stories posta un video per smentire gli hater che l’accusano sul web. Si mostra sui social mentre si fa la puntura per il disturbo auto immune. L’ex tronista puntualizza: “Per tutti quelli che dicono che mi sono finto malato…”. Non ci sta.

“Buon pomeriggio, è mercoledì e io vado a farmi la punturina. Quindi, niente, per tutti quelli dicono che ho mentito, che mi sono finto ammalato, non so per quale motivo dato che a me non manca un caz*o… E, ve lo posso dire, ho fatto quello che ho fatto in passato e non mi manca niente, non stiamo a elencare, mi potevo godere la vita… Purtroppo mi è arrivata questa cosa”, sottolinea il 50enne.

Kosta prosegue: “Ma per chi pensa negativo, meno male che ci sono tanti che pensano positivo. E quindi per tutti quelli che vengono a insultare, e chi mi dà una mano a seguire i social, io non leggo, mi dice che ci sono tantissimi messaggi di persone negative, meno male che io ho una chat privata con chi mi segue da tanto tempo, gli abbonati della mia pagina, in cui parliamo del più e del meno. C’è chi è ammalato come me e da un momento all’altro gli è cambiata la vita. E niente, cazzari, io mi curo. Spero non vi capiti mai, io non auguro il male a nessuno, godetevela la vita!”.

Vitagliano conclude: “Io purtroppo mi devo curare, ma cercherò di godermela al massimo ancora”. Padre di Ayla, 9 anni, avuta dall’ex Elisa Mariani, Costantino a Verissimo ha svelato che dieci mesi fa tutto è mutato per lui a causa di una patologia rarissima autoimmune. “Devo prendere una pastiglia alle 8, fare un’iniezione alle 14 e poi, di nuovo, una pastiglia. Sono sotto cortisone e non devo fare sforzi. Da molti mesi la mia vita è così: faccio due esami del sangue al mese. Sembra che la terapia stia funzionando”, ha detto.