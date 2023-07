La mamma di Federica Pellegrini rivela se la nuotatrice avrà un maschio o una femmina e di quanti mesi è

Cinzia Lionello al settimo cielo per la gravidanza della 34enne

Cinzia Lionello è al settimo cielo per la gravidanza della figlia. La mamma di Federica Pellegrini a stento riesce a contenere la sua gioia. A Oggi la 63enne commenta a caldo la notizia della Divina incinta e rivela se la nuotatrice avrà un maschio o una femmina. Svela pure di quanti mesi è.

Cinzia conferma quel che dal video condiviso dalla Pellegrini pareva già chiaro: Federica e il marito 41enne Matteo Giunta avranno una femminuccia. La cicogna sarà rosa. “E’ in arrivo una bambina. Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”, confessa.

Ieri la figlia, dopo aver visto in tv la gara di Mollie O’Callaghan, che ha battuto dopo 14 anni il suo record nei 200 stile libero, nell’annunciare la dolce attesa, aveva scritto un post accompagnato da un video. “Gara incredibile - aveva detto rivolgendosi all’australiana - Davvero una delle migliori gare che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa…”. Nel breve filmato che accompagnava le sue parole era arrivata davanti all’obiettivo e si era scoperta il ventre leggermente arrotondato. Sopra vi era scritto con un pennarello nero: “We’ll take it. Back!!!”. Tradotto: “Noi ce lo riprenderemo. Di nuovo”. Una promessa a Mollie che implicitamente lasciava presagire l’arrivo di una dolce bimba, futura campionessa proprio come la madre.

La Lionello al settimanale aggiunge: “Federica ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso”. Lei si sente pronta a fare la nonna: "Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”.

Sulle voci di gravidanza, anticipate sul web e poi da Chi la donna chiarisce: “Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo, ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”.