Barbara d'Urso, prima apparizione pubblica dopo la rottura con Mediaset: ecco cos'ha detto sulla diatriba

Barbara d’Urso torna mondana e si regala la prima apparizione pubblica dopo la rottura con Mediaset, che l’ha ‘fatta fuori’ da Pomeriggio 5, preferendole Myrta Merlino. La conduttrice, ospite al Festival Marateale che si tiene ogni anno a Maratea, in Basilicata, tira la sua frecciata contro l’azienda in cui ha lavorato negli ultimi 25 anni e contro la nuova presentatrice del programma pomeridiano.

Carmelita si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Sul palco, con indosso un lungo abito bianco che mette in risalto la sua abbronzatura, la 66enne risponde alle domande. Quando le chiedono cosa pensi della sua tv, giudicata da molti trash, replica: “Va benissimo, che pensino pure che io sia l’unica a fare un certo tipo di televisione. Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Non è ancora finita. Barbara, senza nominarla, ribatte alla Merlino. A La Stampa, sul suo nuovo Pomeriggio 5, la 54enne ha detto: “Farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure”. La d’Urso chiarisce: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

Sorridente, allegra, manda baci a tutti gli spettatori in platea. Quando una fan le chiede un autografo e le domanda se la si rivedrà sul piccolo schermo, ribatte sicura: “Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!”.