La mamma di Giulia Salemi all'Isola dei Famosi terrorizzata: ecco cos'è successo

La mamma di Giulia Salemi all’Isola dei Famosi è terrorizzata. Fariba Tehrani ha una brutta disavventura a Parasite Island, dove lotta per diventare una vera naufraga insieme a Ubaldo Lanzo, con Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione del reality, a fare da ‘coach’. Tutta colpa di un serpente che sbuca tra la fitta vegetazione. “Ho paura, sto tremendo”, urla. Vorrebbe scappare via.

Fariba non riesce a credere ai suoi occhi, mentre esplora, vede il serpente. Si blocca, paralizzata. "Ho paura. Non dormo stanotte". Marco Maddaloni la rassicura: "Non è così grande da stritolarti".

VIDEO

La madre di Giulia Salemi, però non riesce a calmarsi: "Guardatemi, sto tremando. Secondo me vuole pungere. Devo superare questa cosa".

La 58enne chiede aiuto: "Ascolta, puoi assicurarti che se ne vada lontano?". Ubaldo ironizza: "Te ne vai lontano per favore?". Poi le sottolinea: “Il serpente non punge, ma va!”.

Il rettile si allontana, ma Fariba ormai è sul chi va là. Qualsiasi cosa la allarma. “Devo superarla sta cosa”, sottolinea ancora la donna. Sta cercando di fare del suo meglio, non è facile, però, per chi come lei non ha mai avuto uno spirito avventuroso. Maddaloni, il ‘salvavita’, cerca di spronare lei e Lanzo a vincere ogni resistenza e abituarsi a vivere senza gli agi, chissà se ci riuscirà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2021.