Pierpaolo Pretelli è lanciatissimo con Giulia Salemi: si è lasciato andare con l’influencer 27enne e la mora, dopo alcune remore, ha fatto lo stesso con il 30enne. La love story infiamma il GF Vip ma, durante la puntata serale, per l’ex velino arriva il confronto con la madre, che già a Capodanno aveva fatto capire di non approvare la liaison. La mamma di Pretelli non nasconde di essere contro la storia con Giulia. “Controllati, tuo figlio ti guarda”, dice al figlio dalla Glass Room.

Margherita era favorevole all’amicizia speciale del modello con Elisabetta Gregoraci, pare invece molto scettica sulla Salemi. Pier è convinto del fatto suo mala madre invece lo bacchetta. “Sono venuta nonostante la frattura al malleolo, forse non era il momento giusto per dirti di fare il tuo percorso da solo, ma è così - spiega la donna - Ti vedo molto preso però hai un bimbo a casa quindi cerca di moderarti un poco, poco. E poi ti vedono i tuoi nonni 24 ore su 24. Il bacio sulla guancia ci sta, ma oltre no, te lo dico da mamma. Cerca di giocare, di stare con gli altri concorrenti, hai avuto la fortuna che il GF è stato prolungato, fatti conoscere. Da mamma ascoltami, non andare oltre. Fallo per Leo. La vita vera è fuori”.

Pretelli però non l’ascolta, tira dritto per la strada appena intrapresa. “Non riesco a bloccare certe sensazioni. Starò più attento, ma ho 30 anni e so quello che faccio. Uso la testa. Sono qui da 112 giorni, non posso fare sempre il pagliaccio! Ne hanno anche le pal*e piene di me! Qui è un gioco, ma i sentimenti sono reali. Sto vivendo come se vivessi fuori da qui, sono io, come se fossi fuori da qui”, replica.

Mamma Margherita sfoggia un sorriso di circostanza, ma è visibilmente contrariata dalla situazione che si è creata nella Casa. “Un pochino ti sei lasciato andare. Ascoltami gioca! Mi raccomando”, sottolinea ancora a Pier. Poi ad Alfonso Signorini precisa: "Io dico a mio figlio di stare di più con altri concorrenti, di farsi conoscere, anche per Leo". Arriva anche Giulia Salemi a salutare la signora, ma accade tutto in un lampo e l’italo-persiana è piuttosto imbarazzata.

A dare conforto all’influencer ci pensa però il suo papà, Mario. L’uomo ha inviato una lettera alla figlia e a Pretelli. Lui non osteggia affatto la coppia.

“Vi esorto a non farvi influenzare da nulla e da nessuno, chi si oppone alla felicità altrui probabilmente soffre la vita stessa. Nel tempo scoprirete se vi lega amore o amicizia, ma vivete sempre in sincerità, rispetto e trasparenza. Ricordate che avete la stima reciproca che con il tempo è più importante dell’amore stesso. Nei tuoi occhi, Giulia, vedo il mare. La felicità non si può contenere”, scrive.

Giulia ascolta le sue parole e si commuove: gli occhi le si riempiono di lacrime. E' davvero felice.

