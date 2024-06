''Jac è la figlia che mi mancava'': la mamma di Ultimo reagisce alla notizia che la fidanzata del figlio è incinta, le sue parole

Anna Sanseverino è colma di gioia per l’arrivo del nipotino: parole importanti alla 24enne

Anna Sanseverino, mamma di Ultimo, non sta nella pelle. Reagisce alla notizia che la fidanzata del figlio 28enne è incinta. Le sue parole sono piene d’amore. Adora Jacqueline Luna Di Giacomo e non potrebbe essere più felice. “Jac è la figlia che mi mancava”, scrive in un post sul social.

Mentre Heather Parisi, madre della 24enne, tace e, anzi, blocca i commenti di chi, inviperito, le sottolinea il suo comportamento nei confronti della ragazza, con cui non ha rapporti da anni (accade lo stesso anche con la sua primogenita, Rebecca Jewel Manenti, 29 anni), la suocera di Jacqueline apre le sue braccia e l’accoglie in famiglia con un calore che fa commuovere.

Anna pubblica lo scatto in cui Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, bacia sul palco del suo concerto allo Stadio Olimpico il pancione della compagna e scrive: “E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento. Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. E' la figlia femmina che mi mancava ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche”.

La Di Giacomo commenta emozionata: “Mi fai piangere così! Ti voglio bene nonna Anna!”. Lei e Ultimo avranno un maschietto. Hanno già scelto il nome, dovrebbe chiamarsi Edoardo, in ricordo di un caro amico del cantautore scomparso.