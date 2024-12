''Mangio bene e non prendo sole da 20 anni'': Luisa Ranieri e il segreto della sua forma pazzesca a 51 anni

L’attrice ha detto di evitare i raggi solari che danneggiano la pelle

Luisa Ranieri ha spiegato come fa a mantenersi in splendida forma a 51 anni.

L’attrice non è ossessionata dal tempo che passa, ma lavorando anche con la sua immagine non può non prestare un po’ di attenzione alla sua estetica.

Così a ‘Il Corriere della Sera’ ha dettagliato il suo approccio, sottolineando tra le altre cose di evitare i raggi solari che danneggiano la pelle.

“Sono una che mangia bene, che non prende sole da 20 anni, che si allena con costanza”, ha detto durante la chiacchierata con il quotidiano.

Luisa, che è sposata con il collega 63enne Luca Zingaretti, con cui ha due figlie, Emma, 12 anni, e Bianca, 9, è “una fatalista” e prende la vita un po’ come viene.

“Il mio timore di invecchiare, come credo quello di tutte le donne, è legato al fatto che viviamo in una società schizofrenica. Se ti scoprono una ruga sul volto ti attaccano alla giugulare... d’altra parte se non te ne vedono ti attaccano lo stesso alla giugulare: chissà che cosa hai fatto per non avere rughe!”, ha aggiunto.

La bella partenopea, protagonista di tanti film e serie tv - tra cui l’ultima opera di Ozpetek ‘Diamanti’ - non si concentra sul tempo che passa.

“Certo che mi tengo, che sto attenta a mangiare bene: faccio un mestiere che ha a che fare con l’immagine! Tuttavia l’atteggiamento mio è piuttosto rilassato: penso che siamo nati per crescere, vivere, fare esperienze e invecchiare. Ma non è affatto detto che la vecchiaia sia una cosa negativa, è anche saggezza. Io cerco di concentrarmi sulle cose importanti e sono sempre gli altri a farmi notare il tempo che passa. Di mio, un po’ me ne frego”, ha proseguito.

Luisa ha quindi sottolineato di seguire l’alimentazione funzionale ormai da molto tempo. Si tratta di un approccio nutrizionale che utilizza cibi ricchi di nutrienti specifici per supportare funzioni fisiologiche e promuovere la salute generale, prevenendo malattie. Si concentra su alimenti come probiotici, antiossidanti e grassi buoni.

“Sono una persona che ha sempre prestato grande attenzione all’alimentazione, faccio alimentazione funzionale da molti anni. Il mio obiettivo però non è evitare l’invecchiamento, ma lo star bene, la salute […] Penso che mangiare bene sia una delle prime cose da fare per la prevenzione delle malattie in generale. Ma gli anni me li porto con tranquillità: faccio ordinaria manutenzione di pelle senza essere ‘invasiva’ sul viso. Se mi trovo una ruga non è una cosa ‘che me fa impazzì’. La tollero”, ha fatto sapere.