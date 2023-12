La 46enne e il 40enne posano per la prima volta insieme in copertina

Sarà il primo Capodanno in coppia quello che arriverà: “Il più bello della vita”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei posano per la prima volta insieme da coppia ormai consolidata sulla copertina di Confidenze. Sono sempre più innamorati. L’ex Miss Italia al settimanale sottolinea: “Stefano cammina accanto a me, mai davanti”. Hanno trovato una sintonia perfetta, al punto che già si parla di nozze. Un altro settimanale, Nuovo, svela quando i due dovrebbero sposarsi: a maggio 2024 a Roma. I preparativi per i fiori d’arancio sarebbero già ben avviati.

''Stefano cammina accanto a me, mai davanti'': Manila Nazzaro e Oradei sempre più innamorati, ecco quando dovrebbero sposarsi. I due posano per la prima volta in cover su Confidenze

La conduttrice radio e tivù e il campione internazionale di ballo latino americano, oltre che storico maestro di Ballando con le stelle, celebreranno il primo Capodanno l’una vicino all’altro. “Sarà il Capodanno più bello della mia vita. Sto vivendo un periodo meraviglioso, dove tutto si incastra perfettamente: sono direttore artistico di un progetto importante a Singapore. Ma la cosa più importante è che la vita mi ha portato Manila, una sorpresa inaspettata. Non mi era mai successo di provare un sentimento così forte”, confida il danzatore 40enne.

Questo sarà il primo Capodanno insieme per la 46enne e il 40enne

La Nazzaro si lascia alle spalle un anno di grandi cambiamenti. “Il 2023 era iniziato come anno dell’orgoglio. Avevo deciso di rompere una relazione sbagliata, che mi faceva stare male. A 45 anni non è facile resettare, mi sentivo fragile. Alla fine, però, ho trovato il coraggio. Ho fatto cose che non avrei mai pensato senza curarmi dei giudizi altrui. Ho subìto offese, anche sui social, ma l’amore mi ha dato forza. Stefano mi ha supportata. E’ un uomo che cammina accanto a me, mai davanti”. Il legame con Lorenzo Amoruso, 52 anni, è ormai un lontano ricordo per lei.

I due hanno già trascorso il Natale vicini

Se il loro amore fosse un ballo, per Manila dovrebbe essere una bachata: “Visto che noi ci baciamo sempre”. Per Oradei, invece, una rumba: “Il ballo dell’amore”. Lui è entrato fortemente nella vita della compagna e anche dei suoi due figli avuti dall’ex marito Francesco Cozza, Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, venuto al mondo nel 2011. Sono raggianti.