Manuel Bortuzzo: 'Con Lulù avevo paura'. Ora l'aspetta per la convivenza a Roma

Manuel Bortuzzo è innamorato pazzo di Lulù Selassiè. Da quando è uscito volontariamente dal GF Vip, abbandonando il gioco per superare alcuni problemi fisici, inevitabili dopo 4 mesi trascorsi nella Casa, non passa un istante senza le dedichi un pensiero sui social. Il nuotatore 22enne ribadisce i suoi sentimenti anche a Verissimo. “Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore”, confessa. Ora aspetta la fidanzata per una probabile convivenza a Roma: desidera vivere insieme alla 23enne.

“Nella Casa ho avuto molte fragilità mentali: mi sentivo un peso e non venivo sempre compreso dalle persone alle quali mi affidavo. All’inizio tenevo tutto dentro, ma poi ho capito che puoi condividere i tuoi problemi con chi ti dà amore. Adesso niente mi fa più paura”, spiega in tv il nuotatore, finito in sedia a rotelle perché colpito da un colpo di pistola la notte del 3 febbraio 2019, vittima innocente di una tragedia che ha stravolto la sua esistenza.

Poi su Lulù Manuel sottolinea: “Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato. E’ raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”. Con lei guarda al futuro: Bortuzzo fa sul serio e vuole averla vicina ogni giorno, non vede l’ora di poterla riabbracciare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2022.