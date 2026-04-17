A Belve il romano 37enne ha detto: “Le mie ex tutte con l’amaro in bocca. Se schioccassi le dita, tornerebbero”

La 32enne lo smentisce anche sulle doti amatorie, la 35enne bacchetta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

A Belve Lenticchio ha detto senza timore: “Ho avuto almeno 350 donne. Le mie ex sono rimaste tutte con l’amaro in bocca. Se schioccassi le dita, tornerebbero tutte”. Drusilla Gucci, che a lui è stata legata, attacca Francesco Chiofalo per le sue parole e lo definisce un “poraccio”. La attuale fidanzata del 37enne romano, Manuela Carriero, scende in campo contro la ex.

''Poraccio!'': Drusilla Gucci attacca Chiofalo, la fidanzata Manuela Carriero scende in campo contro la ex

“Poraccio! Questo delle ex era un argomento sul quale vaneggiava già quando stavamo insieme. Lo fa sentire meglio con se stesso pensare che queste donne stiano lì pronte ad aspettarlo”, sottolinea la Gucci a Fanpage. Sulle presunte 350 donne di Francesco, la 32enne commenta: “Conoscendo le sue capacità amatorie, ho forti dubbi”. “Poverino, è un bravo ragazzo, per carità, ma non ci tornerei mai insieme. Non ho nessun amaro in bocca. Al contrario, sto benissimo”, aggiunge. E conclude: “Chiofalo può schioccare tutte le dita che vuole. Può perfino suonare le campane tibetane, se crede. Non ci tornerei mai insieme”.

La Carriero interviene e lo fa sullo stesso media: “Mettere in dubbio le capacità amatorie di un ex in un’intervista pubblica è, sinceramente, una delle cose più squallide e inutili che si possano fare. Mi colpisce il fatto che affermazioni simili provengano da chi rivendica spesso lauree prestigiose e la provenienza da un contesto aristocratico. L’intimità meriterebbe rispetto e silenzio. Soprattutto se dall’altra parte non c’è mai stata alcuna offesa, ma solo parole leggere e ironiche. Mi pare un’uscita davvero cattiva".

A Belve il romano 37enne ha detto: “Le mie ex tutte con l’amaro in bocca. Se schioccassi le dita, tornerebbero”. La 32enne lo smentisce anche sulle doti amatorie, la 35enne bacchetta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

“Fa sorridere che certi giudizi arrivino dopo relazioni durate nel tempo. Mi chiedo cosa ci abbia fatto insieme per tre anni, non l’ho mai sentita spendere parole positive nei confronti di Francesco, solo tanto odio. Tutto ciò francamente somiglia più a rancore e ricerca di attenzione che a verità”, precisa Manuela.

Poi conclude: “Posso confermare che alcune sue ex ci hanno provato in modo esplicito con lui all’inizio della nostra frequentazione. Non so se sia peggio chi sputa nel piatto in cui ha mangiato o chi fa falsi complimenti”.