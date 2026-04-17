Nelle Storie la 29enne legata ad Andrea Zelletta da cui ha avuto anche Ginevra, 3 anni a luglio, lo svela

Dal letto della stanza spiega il problema che l’ha portata in pochi giorni a perdere il sonno

Dovrebbe partorire il prossimo maggio, sul social ha svelato l’iniziale del nome scelto per la sua seconda bambina, B. Natalia Paragoni, incinta di 9 mesi, è ricoverata in ospedale. Nelle Storie la 29enne che dal 2019 è legata ad Andrea Zelletta, da cui ha avuto anche Ginevra, 3 anni il 20 luglio, lo svela. “Ero agitata, piangevo”, racconta ai follower.

''Ero agitata, piangevo'': Natalia Paragoni, incinta di 9 mesi, ricoverata in ospedale: ecco perché

“Non vi ho mai parlato di questa cosa che dovevo fare oggi. Da circa un mesetto, più o meno, da quando mi ero ammalata forte, se vi ricordate, è uscito questo bozzo, questa palla, che dall'ecografia che ho fatto la settimana scorsa è un linfonodo. E’ un linfonodo grosso, però non è in questa zona, ma è proprio qua”, racconta, indicandosi il collo. “Mi sono un attimo preoccupata e sono andata a fare l’ecografia che ha detto che è un linfonodo e che bisognava fare la biopsia”, aggiunge Natalia.

“Stanotte non ho dormito nulla perché io ho gli aghi, mai sia… E poi ero molto agitata per quanto riguarda la bimba. Ho chiesto il parere sia al ginecologo che al dottore che mi ha fatto l'ecografia e anche al dottore che doveva farmi la biopsia, se c'erano rischi e mi hanno detto di no. Quindi oggi alle 11.30 ho fatto questo prelievo del tessuto, che io pensavo che fosse ago aspirato. Invece è stata proprio biopsia. lo pensavo che bisognava tagliare, solita ignorante, e invece è stato tutto molto più semplice. Sono andata nel panico totale, ho pianto molto”, prosegue la Paragoni.

Nelle Storie la 29enne legata ad Andrea Zelletta da cui ha avuto anche Ginevra, 3 anni a luglio, lo svela

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne conclude: “Il succo è: mi hanno prelevato il tessuto dal linfonodo ingrossato, di 4 cm, tra dieci giorni capiamo cos'è. Ho l'anestesia, mi sento tutta un po' rincoglio*ita. Ringrazio dottore e infermieri, tutti bravissimi. Eravamo in sala operatoria, sono andata anche lì in panico. L’infermiera mi ha tenuto la mano perché ero agitata e piangevo…”.