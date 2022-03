Manuel Bortuzzo, la prima notte di sesso con Lulù Selassiè: 'Tutto bene ma...'

Manuel Bortuzzo guarda al futuro con accanto la principessa conosciuta al GF Vip e da cui non si stacca un istante ora che il reality si è concluso. Il nuotatore 22enne a Nuovo svela alcuni particolari della prima notte di sesso con Lulù Selassiè, un incontro sotto le lenzuola atteso a lungo durante la permanenza nella Casa di Cinecittà. “Tutto bene”, sottolinea il ragazzo. E aggiunge sicuro: “Ma non avevamo dubbi”.

“Sappiamo quanto siamo innamorati”, assicura Manuel al settimanale. Con Lulù va tutto alla grande. E sulla notte intima confida: “Tutto bene, ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”.

Bortuzzo, oltre alla convivenza e ai progetti matrimoniali, con la Selassiè sogna di costruire una famiglia, di mettere al mondo dei bambini. “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita - sottolinea - Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi".

I due in coppia sono felicissimi, non c’è alcun problema tra di loro: “Non abbiamo assolutamente paure e poi non ci diamo modo di essere gelosi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2022.