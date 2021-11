Manuel Bortuzzo si è lasciato andare ad una battuta forse non carinissima nei confronti di Lucrezia Selassié, la coinquilina del ‘Grande Fratello Vip’ con ha sviluppato tra alti e bassi un’amicizia piuttosto tenera. Durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli e Soleil nella Casa di Cinecittà è uscito fuori il tema eliminazioni. Lulù essendo in nomination potrebbe dover lasciare il reality. La soprano rivolgendosi a Manuel ha allora detto: “Potresti rimanere vedevo”. Lui ha risposto: “Magari!”.

Katia ha reagito con una fragorosa risata. E’ rimasta spiazzata da quanto affermato dal 22enne. In effetti non è chiaro se Manuel abbia piacere a stare con Lulù o meno. I due nei mesi scorsi hanno sviluppato più che un’amicizia. Lui però ha in più occasioni fatto un passo avanti e due indietro.

Recentemente parlando con la 23enne del loro rapporto ha detto: “Affronto tanti alti e moltissimi bassi, più bassi a dire il vero. Il problema qui dentro non sei te. Dici che mi vuoi abbracciare di più? Oddio, gli abbracci vanno rispettati, anche perché non è soltanto un abbraccio, ci vuole tempo. Quei momenti piuttosto non li voglio, per non rovinare le cose che devono arrivare. Io ho tutto molto chiaro dentro la mia testa fidati”.

Scritto da: la Redazione il 29/11/2021.