''Ho volutamente smesso di lavorare'': Manuela Arcuri spiega perché per anni è scomparsa dalla tv

L’attrice 46enne: “Adesso sto per tornare al cinema e in televisione”

Non rinnega il passato da sex symbol, ma “non si può continuare per tutta la vita a fare le ventenni”

Manuela Arcuri annuncia soddisfatta: “Sto per tornare al cinema e in televisione". A Chi spiega perché per anni è scomparsa dalla tv. “Ho volutamente smesso di lavorare”, sottolinea l’attrice.

Mamma di Mattia, avuto nel 2014 da Giovanni Di Gianfrancesco, sposato lo scorso anno dopo 12 anni di relazione, la 46enne rivela: “Quando è nato mio figlio, ho volutamente smesso di lavorare, perché avere un figlio era un sogno e, quando sono riuscita a realizzarlo, ho scelto di dedicarmici completamente. Il rapporto che abbiamo costruito mi fa dire che è stata la scelta giusta. Ora sono pronta a riprendere perché lo è anche lui”.

Ci sono molti progetti in via di definizione: un film horror in collaborazione con la Spagna, una miniserie tv, un’altra pellicola in coproduzione con Malta e infine anche un lavoro in cui tornerà a un ruolo provocante, come in passato. Manuela non rinnega l’immagine da sex symbol avuta. “Gli anni passano, si cresce e si cambia e oggi sono una tipologia di donna differente, non si può continuare per tutta la vita a fare le ventenni. Quel ruolo lì, oggi, non potrei più farlo, ce ne sono tanti altri più adatti alla mia età che non avrei potuto ricoprire allora. Questo però non vuol dire che rinneghi quel periodo là, che è stato per me un periodo splendido e che ho vissuto pienamente. Io sono sempre Manuela, solo che non ho più vent’anni”.

Alla Arcuri non dispiace di essere cresciuta, non ha nostalgia: “No, assolutamente, non farei cambio con la consapevolezza e la maturità dei quaranta per tornare a essere quell’icona di bellezza o il sex symbol per eccellenza. I venti sono stati anni molto divertenti e ne ho ricordi bellissimi, ma non tornerei indietro. Sono contenta di quello che sono, anzi, mi preferisco, da tutti i punti di vista”.

Su di sé l’artista nata a Latina dice: “Sono sempre stata una perfezionista, ipercritica con me stessa, e difficilmente mi vedevo così bella e perfetta davanti allo specchio. Anche oggi è così, per questo vado in palestra, mangio sano, mi curo molto... Non potrei farne a meno”. Il suo famoso calendario senza veli fece scalpore, oggi non lo rifarebbe: “Credo proprio di no, perlomeno non così succinto”.