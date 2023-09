''E' bello che Rocco mi tenga in considerazione'': Arisa parla in tv della possibilità di fare un film hard con Siffredi

La 41enne a Belve rivela: “Una volta avuto sbaciucchiamenti con un’altra donna, ma…”

Arisa si siede davanti a Francesca Fagnani. A Belve si racconta e non solo. In tv, su Rai Due, parla anche della possibilità di fare un film hard con Siffredi. Dopo aver pubblicato sul social le foto tutta nuda, il divo porno l’ha invitata a lavorare con lui in una pellicola. “E' bello che Rocco mi tenga in considerazione”, dice sorridendo la 41enne.

La giornalista 46enne le riporta le parole di Rocco, che la vorrebbe sul set hard. Arisa non si sottrae alla domanda e replica: “Un porno educativo romantico? Penso sia qualcosa di simile ad una lezione di biologica in comune. E’ bello che Rocco mi tenga in considerazione, ma no, non lo farei. E poi la mia sensualità non va più di moda”.

Single, la cantante racconta: “Una volta ho avuto sbaciucchiamenti con una donna, mi è piaciuto. Ma non sono andata oltre”. Lascia intendere di essere eterosessuale convinta. Sui legami passati, Rosalba Pippa ha detto: “Spesso mi hanno scambiata per un bancomat”. Davanti le telecamere lo conferma. “Ho la tendenza a pagare e per me è difficile trovare persone generose. E poi non ho soldi per tutti quindi basta”, spiega.

Parla di sé. “Chi mi ammira mi ammira perché ho un bel sedere, nessuno si aspettava che un giorno avrei avuto un bel sedere - sottolinea Arisa - Ci lavoriamo duro tutti i giorni. Mi piace tenermi in forma”. “Mi definisco libera, coraggiosa, emotiva. Fragile? Quello no”, aggiunge. Non si piace però pienamente: “Cerco di curarmi, ma nonostante tutto sono pienotta, ho la ritenzione idrica. Non sono come vorrei e soprattutto come vorrebbero che fossi e questo mi pesa”.

“Mi dicono che sono matta, che sono un’artista difficile. Mi dispiace lo dicano. Forse perché cambio idea spesso, non sono sempre sicura delle cose. Il mio difetto? Sono incoerente”, confida l’artista. Ribadisce di essere stata forgiata dai genitori a suon di botte quando era una bambina e aggiunge: “Io non lo farei, però come ho detto più volte, i miei genitori si sono trovati di fronte un essere anomalo e loro erano un po’ inesperti, avevano le loro problematiche. Io li ringrazio sempre perché hanno preparata a tutto, posso sopportare qualsiasi cosa”.