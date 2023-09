Il 49enne in tv conferma di voler sposare la fidanzata 23enne Sara Barbieri

Il medico estetico dei vip 45enne è deluso e arrabbiato e si sfoga

Giacomo Urtis è deluso e arrabbiato. Il medico estetico dei vip attacca Fabrizio Corona dopo la smentita delle nozze da parte del 49enne, che in tv, ospite a Belve, ha detto di voler sposare Sara Barbieri, la fidanzata 23enne.

''Mi ha strumentalizzato senza considerazione, ci avevo creduto'': Giacomo Urtis attacca Fabrizio Corona dopo la smentita delle nozze

Il 45enne ci aveva creduto alla proposta di fiori d’arancio di Fabrizio. Da sempre è catturato dal fascino di Corona, con cui ha sottolineato ci sarebbe stato molto di più che una semplice amicizia. L’ex re dei paparazzi, però, sul matrimonio con Urtis è stato categorico. Ironicamente ha chiarito: “Ho chiesto a Sara di sposarmi e ha detto di no, non è che per ripiego lo chiedo a Giacomo Urtis, magari ora che diventa Jenny ci posso pensare”.

Il medico estetico dei vip 45enne è deluso e arrabbiato e si sfoga

Giacomo rimane con l’amaro in bocca. Sul social si sfoga e pubblica una storia in cui svela come si senta ora. “Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest'estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’, tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un'accettazione. In questo caso non è né Giacomo, né Jenny a scrivere queste parole, ma è un'anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza alcuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”, fa sapere.

Il 49enne in tv conferma di voler sposare la fidanzata 23enne Sara Barbieri

Corona durante l’intervista ha ribadito che se avesse avuto rapporti omosessuali, non avrebbe avuto problemi ad ammetterlo. E su Urtis ha aggiunto: “L'assaggio che ho dato a Giacomo? Ci vogliamo un bene immenso, ma non ho avuto esperienze sessuali con lui”.