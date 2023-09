Nel 2009 quegli scatti fecero scalpore, il 49enne non è pentito delle sue azioni

Fabrizio Corona parla di Belen, a cui è stato sentimentalmente legato dal 2009 al 2012. Ospite a Belve, rivela il retroscena delle foto hot alle Maldive con l’argentina. Quegli scatti fecero grande scalpore: li mostravano nudi in grande intimità, mentre consumavano un rapporto sessuale. “Ho fatto cose brutte a Belen”, confessa a Francesca Fagnani.

''Ho fatto cose brutte a Belen'': Fabrizio Corona rivela il retroscena delle foto hot alle Maldive

“Io Belen l’ho amata. Ma la domanda che mi sono fatto e mi faccio… Io ho fatto delle cose brutte a Belen, svariate. Se uno fa delle cose brutte così, ama veramente? No”, spiega il 49enne. “Perché lei è rimasta sua amica, nonostante le cose brutte?”, gli domanda la giornalista. “Perché mi ha perdonato. Belen, a differenza di Nina Moric, ha saputo vedere oltre e mi conosce nell’anima, nel profondo”, replica Fabrizio.

La Fagnani vuole sapere quale sia la cosa più brutta che lui ha fatto alla showgirl 39enne. Corona svela: “Se io vado alle Maldive e facciamo il posato per Chi e poi ci sono i miei paparazzi che vendono le foto e fanno le foto mentre facciamo l’amore e tu sei una ragazza argentina e di buona famiglia… Ed escono le foto completamente nudi che facciamo l’amore… E tu stai cinque giorni male e ti domandi: ‘Ma porco cane, chi è stato? Perché? Come è potuto succedere?’. E sai che sei stato tu a venderle: è una cosa brutta. O no?”.

Francesca lo ascolta tentando di non giudicarlo, ma non riesce a trattenersi e all’imprenditore sottolinea: “Possibile che lei non si sia mai sentito a disagio con se stesso?”. Fabrizio, candidamente dice la sua: “Belen grazie a quelle foto lì è diventata Belen. Le sto dicendo che fa parte di questo mondo e se oggi chiedi a Belen se quelle foto lì le hanno fatto bene, le hanno fatto bene. Non mi sono sentito male a farle quello perché alla fine, nell’ottica di quello che voleva lei, era un bene perché è arrivata dove voleva lei”. Dal suo punto di vista non deve chiedere scusa: la sua coscienza non ha subìto e non subisce scossoni. Va bene così.