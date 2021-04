Manuela Ferrera all'Isola con 'strani' rigonfiamenti: ha le protesi ai glutei?

Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi mostra ‘strani’ rigonfiamenti. Il formoso lato b della 36enne, showgirl, influencer, ex Meteorina del Tg4 e opinionista da Barbara D’Urso scatena il popolo del web. Durante la doccia caliente con Awed, dopo che la squadra degli ‘Arrivisti’ ha vinto la prova ricompensa, qualcuno, osservandola attentamente, nota dettagli particolari che fanno sorgere un dubbio: ha le protesi ai glutei?

Manuela, avvenente, tutta curve, finisce sotto la lente d’ingrandimento del pubblico che, spietato, guarda con sospetto delle protuberanze anomale sul popo’ della ragazza.

Per molti è certo: la Ferrera si sarebbe ritoccata il sedere, per renderlo più tondo e a mandolino. Complice la magrezza, dovuta al poco cibo, già a distanza di pochi giorni per qualcuno quelle che sembrerebbero protesi sarebbero risultate ieri, in diretta, evidentissime.

“Spero che non siano tutte così le protesi perché volevo metterle anche io, ma ci sto pensando sopra dopo questa…se fanno tutte questo effetto…”, scrive Deianira Marzano, influencer mai tenera.

“Metti like se anche tu stasera hai visto le protesi al suo gluteo”, scrivono altri. E ancora: “E’ più rifatta di Diletta Leotta”, “Quanto avrà speso di chirurgia?”. “C’è un po’ di protesi in questo cu*o”, precisano in tanti. “Ma solo io ho notato le protesi orrende nei glutei di Manuela, ma chi è ‘sto chirurgo?”, sottolinea un altro, criticando l’operato del medico.

Manuela è ignara di quanto il suo lato b, di cui è fiera, stia facendo discutere: chissà se giovedì Ilary Blasi la metterà al corrente delle critiche ricevute finora.

Scritto da: la Redazione il 27/4/2021.