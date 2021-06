Mara Venier, parla il marito Nicola Carraro: 'Ecco come sta'

Mara Venier vive un incubo, come ha rivelato lei stessa sui social e in un’intervista al Corriere della Sera, ha una paresi facciale dopo un intervento sbagliato ai denti durato ben 8 ore in anestesia totale. A cercare di porre rimedio alla situazione invalidante ci ha pensato il dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillo-facciale, che ha operato la conduttrice e rimosso l’impianto che le ha compromesso un nervo. Ora deve attendere per capire cosa accadrà, se migliorerà. Il marito Nicola Carraro a Gente rivela come sta la moglie.

“Mara ha perso totalmente la sensibilità di parte del viso, bocca, gola, labbra, mento. Una sensazione non dolorosa, ma molto fastidiosa, che la costringe anche a parlare un po’ a fatica. Proprio come ci si sente dopo aver fatto l’anestesia dal dentista”, racconta al settimanale Carraro.

E aggiunge: “Bisogna aspettare almeno un mese o un mese e mezzo prima di capire se Mara recupererà la sensibilità al volto”. Poi l’imprenditore 79enne sottolinea: “Per ora crediamo che si tratti solo di un nervo compresso, che ha bisogno di tempo per guarire. Se invece il nervo fosse stato lesionato, sarebbe molto più complicato. In ogni caso abbiamo già fatto causa al dentista, è tutto in mano agli avvocati”.

Mara è una donna forte. Nicola Carraro è fiero di lei ed è ottimista, per lui tornerà a Domenica In per le puntate finale: “Non molla mai. L’anno scorso è andata in trasmissione con il piede rotto. Allora le ho detto che il mese di giugno non le fa bene, che dovrebbe smettere di lavorare entro maggio come faceva prima, ma il programma va così bene che negli ultimi due anni le hanno chiesto quattro puntate in più e questo è il risultato. Scherzo naturalmente, ma forse è davvero stanca. Questa settimana, per fortuna, Domenica In salta per una partita di calcio [dell’Europeo 2021, ndr] . Le restano ancora due puntate da condurre e le farà senz’altro”.

Carraro la coccola come può: “Le compro tanti gelati. Può mangiare solo liquidi: gelati, appunto, e purè: una dieta un po’ particolare”. “Abbiamo appena festeggiato il compleanno di Claudietto [figlio del secondogenito di Mara, Paolo Capponi, ndr] che ha compiuto quattro anni. Siamo andati alla festa con i suoi amichetti e Mara si è potuta distrarre e, come sempre, ne ha combinate di tutti i colori perché comunque la vita va avanti. Per fortuna il suo non è un problema invalidante, solo molto, molto sgradevole”.

