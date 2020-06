Mara Venier stacanovista. Nonostante la rovinosa caduta della settimana scorsa, la conduttrice non rinuncia ad andare a lavorare e tenere in mano il timone di ‘Domenica In’. Così domenica mattina si è fatta accompagnare dal figlio Paolo e da alcuni aiutanti verso gli studi della Rai. Per muoversi ha dovuto utilizzare una sedia a rotelle, visto che ha la gamba e il piede ingessati dopo essersi fratturata diverse ossa cadendo dalle scale. E’ stato il marito Nicola Carraro, 78 anni, a condividere sul social un video in cui si vede Mara che scende le scale di casa con le stampelle e si siede poi sulla sedia a rotelle, aiutata da più persone.

Nella clip la 69enne appare un po’ affaticata, ma non molla. Insieme a lei c’è anche il figlio Paolo, che l’aiuta a muoversi dentro casa fino a quando non raggiunge l’ausilio mobile, sopra il quale arriverà fino agli studi di ‘Domenica In’ per non saltare la messa in onda della nuova puntata.

Mara la scorsa settimana prima di andare in ospedale aveva condotto per molte ore la diretta del salotto pomeridiano della domenica di Raiuno, con un forte dolore. Dopo la fine della trasmissione era andata nel reparto di radiologia per capire se ci fosse effettivamente qualcosa di rotto. La risposta era stata purtroppo affermativa. Dopo l’ingessatura aveva voluto ringraziare tutto lo staff dello show per il supporto dimostratole. “Io devo fare i complimenti ai miei autori, alla mia squadra, io vi ringrazio veramente, anche oggi sono arrivata che non camminavo, mi avete presa, grazie”, aveva scritto in un post social.

Scritto da: la Redazione il 7/6/2020.