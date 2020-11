Maradona, guerra per l'eredità: ecco a quanto ammonta il patrimonio

A pochi giorni dalla morte di Diego Armando Maradona già si prospetta una vera guerra per la sua eredità in famiglia. Ma a quanto ammonta il patrimonio del campione? Il Pibe de Oro non avrebbe lasciato moli soldi sul suo conto in banca: si parla di non più di 100mila dollari. Ci sarebbero anche diversi milioni di debiti, dovuti alla sua estrema generosità. Ma sarebbero i suoi beni quelli che contano: proprietà che fanno gola e che i media argentini stimano tra i 70 e i 100 milioni di dollari. Alcuni parlano addirittura del doppio

Maradona avrebbe accumulato nel corso della sua vita gioielli, terreni, immobili di pregio tra cui un edificio intero e alcuni appartamenti nel centro di Buenos Aires. Possedeva sei auto di lusso tra cui Bmw, Audi e Rolls Royce. Lo sportivo aveva fatto anche alcuni investimenti a Cuba e in Italia, scuole calcio in Cina oltre a contratti d' immagine che resteranno in vigore anche dopo la morte e che sembrerebbero il vero tesoro inestimabile dell’argentino.

L' eredità di Maradona scatenerà una vera bagarre. Tra chi vorrà averne almeno una parte e se la contenderà in tribunale sicuramente Claudia Villafane, sua ex moglie (con cui è già finito davanti a un giudice), i figli riconosciuti Dalma e Giannina, Diego Armando jr, Jana, Diego Fernando nato nel 2013, le ex compagne come Rocio Oliva e Veronica Ojeda e i suoi presunti amici contro cui Dalma e Giannina hanno puntato il dito in passato. C’è da considerare, nella lotta, pure la schiera di figli illegittimi che hanno chiesto di portare il suo cognome e che avevano già avviato azioni in tal senso per ottenerlo. La caccia all’oro di Maradona è già iniziata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/11/2020.