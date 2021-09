Marco Borriello confessa: 'Il gossip mi ha danneggiato'

Marco Borriello non ha dubbi. “Il gossip mi ha danneggiato”, confessa l’ex calciatore 39enne a La Repubblica. Ha scelto una nuova vita, è nel board dell’Ibiza, isola delle Baleari dove vive. “Sono uno sportivo, non uno che ama stare giacca e cravatta”, sottolinea al quotidiano.

La sua nuova vita senza più giocare a calcio gli piace moltissimo. Del flirt sussurrati, come l'ultimo che lo vorrebbe vicino a Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, non parla. “Smettere è stata la decisione più bella che abbia preso. Ho scoperto la libertà, avevo tante passioni anche prima ma non il tempo di curarle. Mi piacciono l'architettura, l'interior design, l'arte. E ho scoperto il padel - rivela Borriello - Ne sono malato, giocherei tutti i giorni, ma con 4 operazioni al menisco devo accontentarmi di 3 volte a settimana. Miglioro, imparo. E mi atteggio”.

Finito su molte copertine proprio a causa del gossip, di cui è stato involontario protagonista, Marco Borriello confida: “Non abbiamo mai litigato perché non ne ho mai fatto parte: mai fatte interviste su riviste di gossip, ci finivo quando stavo con Belen, ma perché ero innamorato, e poi lei non era nemmeno famosa. Sa quanti inviti ho ricevuto? Grande Fratello, Ballando con le stelle... Io non ho mai dato corda, mi hanno fatto una pubblicità che non ho mai sfruttato. Anzi, spesso mi ha danneggiato. Bastava che non giocassi per infortunio e c'era chi pensava avessi fatto chissà cosa”.

Quando gli si chiede quali progetti futuri abbia, il napoletano replica scanzonato: “Sto pensando di prendere lezioni di vela questo inverno, magari poi prenderò una barchetta. Le avete viste le velette sul mare di Ibiza? Irresistibili”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/9/2021.