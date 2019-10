Michelle Hunziker alla semifinale di Amici Celebrities accoglie a braccia aperta Maria De Filippi, per l’occasione giudice speciale del talent. Il look rosso accumuna le due presentatrici in un crossover tutto da guardare. E’ contenta di averla lì con lei in studio, la 57enne però, come era prevedibile, si sente a casa sua e le ruba la scena. Non poteva essere altrimenti: Amici è una sua creatura, di cui conosce ogni piccolo meccanismo. E’ lei, alla fine, che ‘timona’ lo show, con la 42enne che non può fare altro che stare a guardare.

Con Maria De Filippi di nuovo ad Amici Celebrities per la semifinale gli ascolti risalgono inevitabilmente: La trasmissione raccoglie davanti al video 2 milioni 978mila spettatori pari al 18.5% di share e vince la serata.

Michelle Hunziker è brava e preparata, ma molto meno empatica della moglie di Maurizio Costanzo. Fosse stato per la showgirl le cinque manche per eleggere i quattro finalisti tra i vip partecipanti sarebbero durate davvero poco. E’ Maria, unica padrona del talent, che dalla poltrona da giudice chiede agli altri giudici di intervenire e dire la loro. E’ sempre lei che crea dinamiche, stuzzica i concorrenti, uno su tutti, Filippo Bisciglia. E’ sempre lei che fa spettacolo.

Michelle Hunziker è consapevole di tutto questo e lascia sia Maria De Filippi a tenere le redini della semifinale di Amici Celebrities. Del resto è entrata in corsa in una trasmissione già fortemente condizionata dalla presenza di una indiscussa regina della tv. Maria stessa a inizio puntata lo sottolinea, come a voler togliere un peso (un macigno probabilmente) dalla testa dell’altra. “Michelle doveva essere qui dall'inizio, l'abbiamo detto tante volte, ma era impegnata con Striscia la Notizia, solo per questo è entrata dopo…“, ribadisce ancora.

Il talent dà I suoi verdetti: ad approdare alla finalissima sono Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Eliminati invece Laura Torrisi, fortemente commossa nel corso della puntata, ed Emanuele Filiberto di Savoia, in grande spolvero durante tutto il corso della semifinale.

Michelle Hunziker dà appuntamento a tutti a mercoledì prossimo. Maria De Filippi non ci sarà stavolta. E sarà un ‘assenza importante, perché il convitato di pietra sarà comunque lì. Amici è ‘roba sua’…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/10/2019.