Maria Teresa Ruta per il suo compleanno pubblica una rara foto col compagno Roberto

Maria Teresa Ruta per il suo compleanno pubblica sul suo profilo social una rara foto col compagno Roberto Zappulla. La conduttrice oggi, 23 aprile, compie 61 anni. Il legame con l’uomo che ama è sempre fortissimo, neppure la lunga permanenza al GF Vip è riuscito ad incrinarlo minimamente.

La bionda presentatrice con ben 40 anni di carriera televisiva alle spalle sorride nella cucina della sua casa: tiene una magnifica torta in mano, sul tavolo c’è una bottiglia di champagne stappata e due calici già riempiti. E’ tutto pronto per brindare insieme a Roberto. I due faranno anche una scorpacciata di dolci: c’è pure una crostata e un’altra torta al cioccolato…

“Buon compleanno a me! Grazie per tutti i messaggi, li leggo e non ne perdo neanche uno!”, scrive la Ruta entusiasta del suo giorno speciale tutto da celebrare.

La storia tra Maria Teresa e Roberto dura ormai da molti anni. L’ex gieffina vip non ha mai avuto dubbi sulla solidità del suo legame, al punto che sarebbe pronta anche a mettersi alla prova a Temptation Island, come confidato durante un’intervista rilasciata a Radio BlaBlaNetwork.

La Ruta ha ammesso che parteciperebbe volentieri: “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”. Zappulla, uomo riservatissimo, non direbbe mai di sì.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/4/2021.