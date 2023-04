La showgirl Mariana Rodriguez ha partorito: ecco come si chiama il figlio neonato

Sul social arriva l’annuncio del neo papà, il campione di kitesurf 29enne Gianmaria Coccoluto

Mariana Rodriguez è mamma. La showgirl ha partorito, ieri, giovedì 6 aprile 2023, è nato il suo primo figlio. Sul social arriva l’annuncio del neo papà, il campione di kitesurf Gianmaria Coccoluto, che rivela anche come si chiama il neonato: Noa.

La 32enne ha dato alla luce il piccolo a Milano, come aveva rivelato tempo fa nelle sue storie, rispondendo alle domande dei follower, quando si trovava ancora in Brasile con il compagno, impegnato con gli allenamenti. “Tra sette giorni partiamo per l’Italia. Volevo far nascere il bambino in Sicilia, ma invece no. Per questione di macchinari e il resto, nascerà a Milano”, aveva detto lo scorso dicembre.

Mariana recentemente, raccontando la gioia per l’arrivo del figlio, ha dichiarato: “Non ci ho creduto finché non ho visto mio figlio muoversi nella mia pancia. E’ difficile spiegare la forza interiore che cresce dentro di te in tutta quest’attesa”. Riferendosi al bambino ha svelato: “E’ stato amore a prima vista…”. “Se c’è una cosa che ho capito è che è fondamentale stare bene con se stessi per trasmettere amore e serenità a tuo figlio. Farò di tutto per trasmettere dei principi, dei valori sani a mio figlio, ma dovrà anche essere una persona forte e determinata. Voglio che sappia che mamma ci sarà sempre per lui…”, ha sottolineato ancora.