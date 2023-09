''E' arrivato il momento di una nuova gravidanza'': Marica Pellegrinelli annuncia di volere un figlio e posa col fidanzato sul red carpet

La top model 35enne davanti ai fotografi felice con William Djoko

Marica Pellegrinelli posa sul red carpet insieme al fidanzato William Djoko, con cui vive un’appagante storia d’amore da circa due anni e mezzo. Il feeling tra i due è massimo alla Milano Fashion Week. La top model 35enne, mamma di Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8, con il dj e produttore 39enne pensa a un terzo bebè. Sulle pagine di F annuncia di volere un figlio da lui. “E’ arrivato il momento di una nuova gravidanza”, confessa.

Glamour e in forma più che mai, è casual con il suo street look griffato. La Pellegrinelli bacia il compagno davanti ai fotografi. Non ha paura di mostrare il sentimento che li unisce. Anche William la riempie di coccole, sempre attento. E’ già da tempo entrato in famiglia: è molto legato ai figli di Marica.

I due stanno bene insieme, al punto da volere una cicogna tutta loro. “Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni”, svela Marica al settimanale. Fa riferimento al tumore all’ovaio che ha rimosso. Poi aggiunge: “Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento”.

La modella non rinnega il passato con Eros Ramazzotti, che l’ha resa madre per ben due volte, e con cui ha ritrovato un buon rapporto dopo l’addio. “Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso”.

Marica parla anche di Aurora Ramazzotti, la primogenita 26enne che il cantante 59enne ha avuto dalla sua prima moglie Michelle Hunziker. “Aurora è stata ‘mia figlia’ per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli”, sottolinea.