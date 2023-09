Cecilia Rodriguez tenerissima zia, si prende cura di Luna Marì il giorno del compleanno di Belen: la sorella è partita col fidanzato? Foto

La Rodriguez sta con la bimba di due anni al parco insieme al padre Gustavo

Cecilia Rodriguez è amorevole. La 33enne è una tenerissima zia. Al parco a Milano si prende cura della piccola Luna Marì. E’ il giorno del compleanno di Belen, il 20 settembre. La sorella maggiore è partita col fidanzato? Si sussurra di sì: per i 39 anni la maggiore è scomparsa dai social, tutti credono sia volata via per una destinazione misteriosa insieme al nuovo amore, Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano 40enne a cui si è legata.

Chechu regala tante coccole alla bambina che lo scorso luglio ha compiuto appena 2 anni. “E’ la nipotina di bella e dolce del mondo”, sottolinea nelle sue IG Stories. “Ti amo”, scrive ancora a Luna Marì, con cui gioca e si diverte. A farle compagnia c’è il papà, Gustavo Rodriguez, nonno della pargoletta. Pure lui non la perde di vista un istante e la prende in braccio.

Ceci adora Luna Marì, che la sorella ha avuto da Antonino Spinalbese, come anche Santiago, il maggiore di Belen, 10 anni, nato dall’amore con Stefano De Martino, con cui è nuovamente finita. I bimbi le piacciono, non ha nascosto che ne desidererebbe uno suo, insieme al compagno Ignazio Moser, con cui si sposerà nel 2024.

A Chi il 31enne sulla voglia di cicogna con Cecilia aveva confessato: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo”. Lei aveva ironizzato: “Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale: quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”.