''Mia madre chiedeva a Luigi se era sicuro di volermi sposare'': Valerio Scanu torna in tv dopo le nozze e svela i retroscena

Eleonora Daniele lo accoglie a Storie Italiane: “Noi siamo amici e spesso ci confessiamo l’una con l’altro”

Il 7 settembre il cantante si è unito in matrimonio con Luigi Calcara in Campidoglio a Roma

Valerio Scanu torna in tv dopo le nozze celebrate lo scorso 7 settembre in Campidoglio a Roma e svela i retroscena del matrimonio con Luigi Calcara, docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza della Capitale. Eleonora Daniele lo accoglie a Storie Italiane. “Noi siamo amici e spesso ci confessiamo l’una con l’altro”, confida la conduttrice. Ha un bellissimo rapporto col cantante 33enne, ex volto di Amici. “Conosco varie fasi della sua vita, alcune felici, altre un po’ più tristi", sottolinea ancora. L’artista, laureato in Giurisprudenza, l’ascolta emozionato e rivela: “Mia madre chiedeva a Luigi se era sicuro di volermi sposare”.

Scanu parla del padre Tonino, deceduto a causa del Covid a dicembre del 2020: aveva 64 anni. “Ci siamo sposati il giorno del compleanno di mio padre per trasformare questa data in un giorno di festa. E’ un po’ come se fosse lì, mancava tanto…”, ammette con gli occhi ludici e visibilmente commosso. “Quando è andato via c’erano i medici che hanno fatto di tutto per tentare di salvarlo: lui era arrivato in ospedale in condizioni critiche. E’ stato quasi un mese intubato, era un soggetto sano”, ricorda.

Valerio aggiunge: “Alcune delle persone che si sono occupate di mio padre erano presenti il giorno del matrimonio. Quando è morto, mio padre mi ha lasciato una fratellanza con questi medici: tre di loro erano alle nozze, abbiamo legato molto”. E sul genitore dice: “Avevo un rapporto normale, era severo ma non ti faceva mancar niente a livello affettivo. Lui faceva il muratore. Non vengo da una famiglia ricca, ma avevo la ricchezza delle generosità, dell’amicizia, del condividere la tavola. Mi diceva sempre che dove mangia uno mangiano trecento, era sempre per il prossimo”.

Il cantante 33enne parla del padre Tonino, morto a causa del Covid

Nonostante il dolore non lo lasci mai, adesso Valerio è felice con il suo Luigi. I fiori d’arancio sono stati bellissimi: “C’era mia mamma, la nonna, i suoi genitori, c’erano quasi tutti i parenti. Non guardavo mia madre, ma mi ha detto che si è emozionata anche lei. Fino al giorno prima diceva a Luigi: ‘Ma sei sicuro?’”. La Daniele domanda il motivo della titubanza di lei. Scanu spiega: “Io ho i miei pregi e i miei difetti: mia mamma dice che sono un rompiscatole”.

A sorpresa arriva il video messaggio del marito Luigi Calcara

Anche il ricevimento è stato grandioso. La presentatrice gli chiede se abbia cantato. “No, non c’è stato il tempo- chiarisce Valerio - Ho fatto un po’ di giri per salutare la gente”. E’ raggiante: “Sì, sono felice, lo ero già da un po’ di tempo. La felicità è fatta di attimi, guadagnare la serenità costante penso sia la vera vincita. Adesso viviamo un momento felice perché è successo di tutto e di positivo, poi certo ci sono momenti nella vita in cui sei messo a dura prova, ma viviamo giorno per giorno”. A farlo sorridere ancora di più arriva anche il marito, che gli ribadisce il proprio amore in un video messaggio.