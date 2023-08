La modella 35enne si svela rispondendo alle domande dei follower sul social

L’ex moglie di Eros Ramazzotti confessa: “Non bevo alcolici”. Poi racconta…

Marica Pellegrinelli si svela sul social, rispondendo alle domande dei follower. La modella 35enne spiega perché ordinava alcolici, ma poi non li beveva. “Buttavo shottini a terra e lasciavo cocktail pieni”, confessa. Il motivo? Semplice: è astemia. “Non bevo alcolici”, svela.

''Buttavo shottini a terra e lasciavo i cocktail pieni'': Marica Pellegrinelli spiega perché ordinava alcolici ma poi non li beveva

Le chiedono come si tenga in forma, Marica fa sapere di curare personalmente la sua alimentazione e sottolinea di dire di no all’alcol. Una fan le domanda, allora, come risponda a chi fa battute fastidiose sugli astemi. L’ex moglie di Eros Ramazzotti dice la sua.

“Metti l’acqua gassata nel bicchiere. Non se ne accorgerà nessuno”, consiglia Marica all’utente che non beve alcol proprio come lei. Poi racconta: “Per anni così, a buttare gli shotini a terra o a lasciare i cocktail pieni sui tavolini. Poi ho iniziato a non dire nulla… Oppure frasi mirate a ironia non richiesta. Il realtà penso di avere bevuto poco e controvoglia fino ai 31 anni”.

“Frase cattiva per quelli che mi bullizzano - aggiunge ancora la top model - Preferisco non avere borse sotto gli occhi, hangover, alito cattivo e i capelli bianchi… Per non parlare della menopausa”.

La modella 35enne si svela rispondendo alle domande dei follower sul social

Marica rivela: “Ho smesso totalmente (di bere, ndr.) da 3 anni. Ho iniziato nel 2018 a tagliare molto dopo una notizia triste in famiglia. Una scelta che mi rende molto orgogliosa di me, ognuno faccia quello che vuole, fortunatamente siamo in democrazia, non giudico chi beve, anzi. Posso anche aiutare a versare vino e in casa ne ho sempre per gli ospiti”.

Fidanzata con William Djoko, mamma di Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8 anni, Marica confida anche altro. “Ho una piccola diastasi sopra l’ombelico, ma non ho avuto problemi. Verità: mi sono data subito da fare. Usavo pancere o pantacollant alti e aderenti da subito, stavo sdraiata a terra con 2 kg. di farina sulla pancia mentre guardavo la tv tutte le sere, ho fatto dal terzo mese post parto addominali passivi e tutta quella ginnastica che solitamente consigliano molto più tardi. Se abbia fatto bene, non so. Io ne sono uscita felice. Per me faceva parte anche di un’ottica per tornare a lavorare. Gli anni sono passati e molti dimenticano come fossero spietati con noi modelle”.