Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari, l'amore sarebbe esploso sul set: foto insieme

Stefano De Martino, estate spensierata

Stefano De Martino ride e si diverte con la misteriosa bionda sullo yacht. Il ballerino e conduttore, che finora ha sviato tutte le domande sul suo privato, sembrerebbe aver già dimenticato Belen. Nuovo lo mette in copertina immortalato in foto in barca con accanto una bella ragazza...

TUTTI I VIDEO