La seconda puntata della nuova stagione di ‘Pomeriggio Cinque’ ha visto protagonista Martina Nasoni. La vincitrice dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’ è stata ospite di Barbara D’Urso per raccontare cosa l’aspetta tra circa un anno, ovvero un nuovo intervento chirurgico a cuore aperto per cambiare il pacemaker che da quando è poco più di una bambina la tiene in vita.

Martina è infatti affetta da una patologia cardiaca molto pericolosa, ereditata da sua madre, che a sua volta l’ha ereditata dalla nonna. La 21enne, a cui il cantante Irama ha dedicato il brano ‘La ragazza con il cuore di latta’, ha spiegato: “Purtroppo è così, mi devo operare. Il mio pacemaker ha una batteria e come ogni batteria ad un certo punto deve essere sostituita perché si scarica. Ho messo questo pacemaker a dodici anni e tra un anno, un anno e mezzo dovrò cambiarlo e sostituirlo con un altro che ovviamente avrà le batterie cariche”.

La giovane originaria di Terni ha però molta grinta e non si lascia buttare giù dalle difficoltà legate alla sua malattia, anzi. “Vado a batterie io, ma non mi ferma nessuno”, ha aggiunto scherzandoci su.

Nell’intervista rilasciata alla D’Urso ha poi rivelato anche di aver rivisto l’ex fidanzato Daniele Dal Moro proprio lunedì sera. “Ci siamo rivisti ieri. C’è stato un grande concerto all’Arena di Verona e ci siamo visti lì”, ha fatto sapere. Ma a questo punto la conduttrice l’ha interrotta, invitandola a tornare in studio un’altra volta per parlare di questo argomento.

Scritto da: la Redazione il 10/9/2019.