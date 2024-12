Le sorelle Matilde ed Eleonora Caressa, figlie di Bendetta Parodi e Fabio Caressa, inaugurano il loro podcast insieme: guarda

La 22enne e la 20enne lunedì 2 dicembre si sono ‘buttate’ con “Rendez.Vous da me”

Sono diventate grandi e così si sono ‘buttate’ nella loro nuova avventura. Cresciute con i genitori che hanno fatto della comunicazione il loro lavoro, le sorelle Matilde ed Eleonora Caressa, figlie di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, inaugurano il loro podcast insieme. La 22enne e la 20enne hanno dato lo ‘start’ alla loro idea lo scorso 2 dicembre, sono già alla seconda puntata di “Rendez.Vous da me”.

Sul lettone della loro camera da letto a Milano, con indosso un pigiamino in raso con i pantaloncini una volta lunghi e un'altra corti, calzini ai piedi, come se si fossero appena alzate, Matilde ed Eleonora parlano ai loro coetanei. Microfono in mano e tazza col il logo del podcast ben in evidenza, danno la propria visione del mondo di oggi.

Su Instagram pubblicizzano il loro ‘prodotto’ e scrivono: “Sì, abbiamo fatto un podcast! E’ vero, tutti fanno un podcast... quindi, perché non farlo anche noi? Parleremo delle nostre vite, gli ultimi gossip e le novità. Insomma le cose che ci succedono.. che poi sono quelle che succedono anche a voi! Sarà come prenderci un aperitivo tutti insieme e non vediamo l’ora di iniziare! Lunedì 2 dicembre la prima puntata! Ci troverete su YouTube e su tutte le piattaforme streaming. Vi va di fare un rendez-vous con noi?”.

Mamma e papà a commento lasciano cuori rossi. La primogenita si diverte un mondo insieme alla sorellina. All’appello manca il fratello Diego, 15 anni, l’unico ancora minorenne in famiglia e completamente al di fuori delle dinamiche tra le due.

La primogenita con il podcast non ha affatto abbandonato la sua passione per la musica. La cugina Angelica, figlia di Cristina e Giorgio Gori, 23 anni, in arte Chiamamifaro, è uno dei concorrenti di Amici. Lei, iscritta alla facoltà di Lettere Moderne, al talent al momento non pensa, ma annuncia l’uscita del suo ultimo brano: “Il 20/12 uscirà la mia nuova canzone: Luce accesa. Ho aspettato un po’ per pubblicare qualcosa di nuovo perché volevo fosse davvero speciale e questa canzone è un pezzettino del mio cuore, spero lo diventi anche per voi”. Eleonora, invece, è iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università Statale di Milano.