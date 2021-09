Max Biaggi ed Eleonora Pedron insieme per il bene dei figli: reunion familiare al compleanno di Inès

Max Biaggi ed Eleonora Pedron si ritrovano insieme e sereni, tutto per il bene dei figli. La reunion famigliare al compleanno di Inès è tenerissima.

La primogenita del pilota 50enne e della showgirl 39enne, ex Miss Italia, compie 12 anni, Max ed Eleonora fanno festa con lei e il loro primogenito Leon, che il prossimo 16 dicembre compirà 11 anni.

VIDEO

I due condividono gli scatti del mini party a Monte Carlo sul social. “Il tempo ti rapisce ma amo pensarti sempre piccola. Happy 12y/o Mia Inès #familyreunion”, scrive il centauro. “‘Conosco solo un modo per misurare il tempo, con o senza di te’. Buon compleanno Inés mia!”, gli fa eco la bionda.

Biaggi e la Pedron si sono detti addio dopo 12 anni d’amore. La separazione non è stata facile. “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”, ha rivelato in passato la Pedron a Oggi. “Quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”, ha aggiunto.

Dopo un periodo di distacco, però, hanno messo davanti a loro i figli e cercato di ritrovare un rapporto sereno. “Lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”, ha spiegato Eleonora.

Anche Max, ospite a Domenica In lo scorso giugno, sull'ex compagna ha raccontato: “I bambini ci uniscono, stiamo sempre in contatto, poi ci dividiamo ma siamo bravi. Non gliel’ho mai detto ma Eleonora è brava”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2021.