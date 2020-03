Meghan Markle e Harry si prendono i riflettori. Per i due ritorno trionfale a Londra dopo l’addio alla Corona. La coppia è protagonista assoluta agli Endeavour Fund Awards alla London’s Mansion House. Anche se ovviamente piove, come avviene per la maggior parte del tempo in Inghilterra (per fortuna tra pochi giorni tornano in Canada!).

Dopo aver annunciato la decisione di volersi allontanare dalla casa reale, ritornano al centro dei riflettori a Londra. La Megxit, che in Gran Bretagna ha provocato un vero terremoto, entrerà in vigore il prossimo 31 marzo, prima gli ultimi eventi ufficiali. Meghan Markle e Harry non si fanno cogliere impreparati: sotto la pioggia sono tutti sorrisi e intimità.

Meghan Markle e il suo Harry arrivano a braccetto sotto l’ombrello. Per il duca di Sussex 35enne completo blu, camicia bianca e cravatta abbinata all’abito indossato dalla moglie. La duchessa è splendida con il pencil midi dress firmato da Victoria Beckham color turchese che mette in risalto il fisico tutto curve, tornato al top dopo la gravidanza. Ai piedi porta un paio di Manolo Blahnik. I capelli sono tirati in una coda.

E’ la prima apparizione nel Regno Unito dopo l’esilio volontario in Canada, a quasi due mesi dal ‘divorzio’ dalla Royal Family lo scorso 18 gennaio. “E’ bello tornare”, fanno sapere entrambi, complici, affiatati e sereni. Si scambiano sguardi che sottolineano il grande affiatamento, si sfiorano le mani: sono felici.

Hanno lasciato il figlio Archie di dieci mesi in Canada. Meghan e Harry presenziano all’evento e si lasciano ammirare dal mondo. Lunedì al Commonwealth Service ci sarà il tanto atteso incontro con la Regina Elisabetta. La sovrana ha già fatto sapere al nipote che lui e l’ex attrice 38enne saranno sempre i benvenuti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/3/2020.