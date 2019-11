Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati a farsi vedere insieme sui social. La coppia ha trascorso una serata tete-a-tete in un locale di Milano. L’ex velina e il calciatore per una sera hanno lasciato il figlio a casa e si sono concessi qualche ora di relax e coccole. Sui rispettivi profili Instagram hanno condiviso diverse immagini della “date night”, come l’hanno definita loro stessi. Negli scatti appaiono elegantissimi. Soprattutto Kevin sfoggia un look molto ricercato. “Senza stile oggi”, dice scherzando in una clip caricata nelle Stories.

La 33enne e il 32enne sono tornati a fare coppia fissa dall’inizio dell’estate dopo aver vissuto un periodo di crisi, di cui Melissa però non vuole parlare troppo. “Sono stata molto riservata perché abbiamo un bimbo da proteggere e non vorrei che i compagni di classe o le persone vicine a lui potessero strumentalizzare questa fase della nostra vita. Io vado sempre avanti a testa alta, ho un bambino meraviglioso che amo, credo nella famiglia e nell’amore”, ha spiegato recentemente la bella sarda.

Sempre l’ex velina ha però fatto sapere che, seppur con calma, nei suoi progetti c’è quello di fare un altro figlio, magari una femminuccia. “Un altro figlio? Perché correre? Ora non proprio. Diciamo che in questo momento sono concentrata tantissimo sul mio lavoro. Ma se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox”, ha rivelato.

