Quest’anno per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng il Natale avrà tutto un altro sapore. La coppia infatti di questi tempi lo scorso anno era in crisi profonda. I due hanno dato una seconda opportunità al loro matrimonio lo scorso giugno e per ora le cose sembrano stare funzionando alla grande. Dimostrazione è il fatto che i Satteng, come sono stati soprannominati attraverso la crisi dei loro cognomi, hanno deciso di regalarsi una vacanza sulla neve. Insieme al figlio Maddox, 5 anni, sono infatti a Saint Moritz.

I due hanno postato diversi scatti in cui appaiono in posa con le montagne dell’Engadina sullo sfondo. Nelle Stories si mostrano anche felici a passeggio per la caratteristica cittadina svizzera, che ogni anno di questi tempi accoglie il jet set internazionale. La 33enne e il 32enne sembrano molto affiatati e chissà che presto non decidano di dare un fratellino o una sorellina al loro primogenito.

Solo qualche tempo fa Melly ha spiegato: “Un altro figlio? Perché correre? Ora non proprio. Diciamo che in questo momento sono concentrata tantissimo sul mio lavoro. Ma se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox”.

Scritto da: la Redazione il 23/12/2019.