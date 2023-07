Melissa Satta presenta Matteo Berrettini alla famiglia: pranzo in Sardegna con i parenti di lei, foto

La showgirl 37enne col fidanzato 27enne fanno sul serio

Il tennista è entrato anche nella vita di Maddox, 9 anni, e già si parla di nozze…

Melissa Satta e Matteo Berrettini si godono le vacanze in Sardegna. L’ex velina, felice col fidanzato, presenta il 27enne ai suoi. I due insieme a Maddox, 9 anni, che la showgirl ha avuto da Kevin Prince Boateng, assaporano il calore di un pranzo in famiglia coi parenti di lei. Lo scatto che li immortala tutti gioiosi lo condivide sul suo profilo social Maximilian, il fratello di Melissa.

Nello scatto c’è papà Enzo Satta, famoso architetto, Riccardo, il primogenito che l’uomo ha avuto da una precedente relazione con Anna Sarzi Amadé, e Maximilian, il più piccolo della famiglia. Manca la mamma di Melissa e Max, Mariangela Muzzu, forse impegnata in cucina.

La Satta e Berrettini sorridono, anche il piccolo Maddox è sereno: tutto procede splendidamente e che già chi sussurra tra quelli vicini alla coppia che “una proposta di nozze potrebbe arrivare presto”. Del resto anche Melissa ha già incontrato gli ipotetici suoceri a Monte Carlo, durante il torneo. Era in tribuna ad assistere al match di Matteo con loro.

L’affiatamento è totale. A Vanity Fair la conduttrice tempo fa ha detto: “Per me è fondamentale che poi ci sia anche una connessione, perché se a mio figlio non piace l’uomo per me non è un’opzione. Se Maddox non è sereno, finisce lì. Parallelamente anche il mio compagno deve sapere chi sono, anche una mamma appunto, non solo quella vestita bene, a cena, con il tacco. C’è tutto un pacchetto”.