Melissa Satta per San Valentino va in montagna con il figlio Maddox e le amiche

L'ex velina è a Madonna di Campiglio con Simona Salvemini e altri amici

Con lei ovviamente il figlio Maddox, nessuna traccia di Matteo Berrettini

Melissa Satta è partita per la montagna con le amiche. La 38enne sta trascorrendo alcuni giorni a Madonna di Campiglio e ne approfitta per sciare. Con lei ovviamente anche il figlio Maddox, mentre da settimane non appare più accanto all’ex velina il tennista Matteo Berrettini.

San Valentino in montagna con le amiche per Melissa Satta

Look total pink e grandi sorrisi per l'ex velina

Con lei in montagna anche il figlio Maddox

Un San Valentino da single per la Satta, dopo il compleanno senza Matteo, anche la festa degli innamorati la trascorre tra amici. Eccola tutta in rosa sulle piste, Melissa non commenta la rottura, ma scrive: ‘’Sorridere sempre’’. Accanto a lei l'inseparabile amica di una vita: Simona Salvemini. L'ex velina non rinuncia al divertimento, il suo Maddox sfreccia sulle piste e lei è una mamma felice. La montagna è una delle sue passioni, la condivideva anche con il tennista con cui ha fatto coppia per un anno. Al momento nessuno dei due ha dato spiegazioni, ma le loro strade sembrano essersi divise...