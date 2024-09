La showgirl 38enne si scaglia ancora volta contro chi le punta il dito contro

“E voi, bulli da tastiera, chi siete per sbarcare su IG e insultare la gente quotidianamente?!”

Melissa Satta non le manda a dire. L’ex velina sbotta dopo gli insulti per il suo ultimo look mondano, quello indossato a un evento benefico a Milano in cui ha fatto passerella accanto al fidanzato Carlo Beretta, 27 anni. La showgirl ha scelto di portare un completo bianco mannish dal taglio oversize griffato Stella McCartney. “Commenti inaccettabili, basta avete rotto!”, tuona nelle sue storie sul social.

''Commenti inaccettabili, basta avete rotto!'': Melissa Satta sbotta dopo gli insulti per il suo ultimo look mondano

“Quando una donna veste troppo sexy viene ricoperta di insulti o presa per una poco di buono… E il problema è perché mostri il corpo! Quando una donna si copre, si veste larga un po' maschile, viene insultata perché senza stile e gusto… Quindi il problema diventa perché sei troppo coperta e poco femminile! E io mi chiedo… Ma noi donne, non siamo libere di vestirci come cavolo ci pare?! Chiedo soprattutto a tutti quelli che hanno voglia e tempo di stare su IG a criticare, insultare, violentare psicologicamente il prossimo”, sottolinea Melissa.

La showgirl 38enne si scaglia ancora volta contro chi le punta il dito contro

La Satta poi aggiunge: “Sono fiera di come sono come donna, mamma, compagna. Fiera di essere una donna indipendente. Fiera delle scelte e decisioni che prendo ogni giorno per me e per mio figlio. E fiera delle responsabilità che affronto a testa alta”.

L'ex velina arrabbiata per quel che le viene scritto

La 38enne infine si rivolge agli haters: “E voi, bulli da tastiera, chi siete per sbarcare su IG e insultare la gente quotidianamente?! Io ho la fortuna di avere le spalle larghe come questa giacca, ma tante persone NO e purtroppo vengono violentate dai vostri commenti inaccettabili! Ma basta, avete rotto!”. In un post aggiunge anche: "Ma la cattiveria di alcune persone? Io rimango senza parole... Spero davvero che nessuno lo faccia mai con voi o i vostri cari... Un conto è esprimere un parere in maniera educata... Un conto è sputare veleno e sentenze".