L’ex velina 38enne non si sottrae alle domande sul rampollo 27enne

Anche Juliana Moreira, sua grande amica, seduta al suo fianco, le augura di essere felice

Melissa Satta arriva a Verissimo con la sua grande amica Juliana Moreira. In tv l’ex velina 38enne parla per la prima volta apertamente dell’amore con Carlo Beretta: “Sto bene, sono molto felice, ringrazio la persona che mi sta accanto”. Il 27enne apprezza le parole della compagna. Sul social mette un bel ‘like’ alla clip della popolare trasmissione di Canale 5 in cui lei racconta il loro legame.

''Sto bene e sono molto felice, ringrazio la persona che mi sta accanto'': Melissa Satta in tv parla dell'amore con Carlo Beretta

La Satta e Beretta hanno cominciato a frequentarsi con grande assiduità in primavera. I due hanno ufficializzato la relazione amorosa a giugno scorso. Sono inseparabili: Carlo è entrato con grande facilità della vita famigliare di Melissa e del figlio Maddox, che lei ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng il 14 aprile del 2014.

La showgirl non si sottrae alle domande sui suoi affari di cuore. “Sto bene e sono molto felice,. Sperano tutti che io abbia un nuovo figlio, ma per adesso sono molto felice e ringrazio la persona che ho affianco”, afferma col volto sorridente e sereno. “Sto molto bene. Non mi nascondo, non mi va di nascondermi. Riesco a essere un po' più riservata anche se poi mi piace condividere questo aspetto della mia vita. E' tutto molto bello e mi auguro che lo sia per tanto tempo”, aggiunge Melissa. Juliana l’ascolta e sottolinea: “Io le auguro che sia felice, se lo merita”. Poi rivolgendosi direttamente a lei, le testimonia il suo grande affetto: “Te lo auguro con tutto il cuore".