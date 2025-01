La 33enne pensa di formare una famiglia con Salata, con cui l’amore è arrivato nel 2024

Prima era legata a Nico D’Amore, poi, però, ha trovato l’uomo giusto

Ha ritrovato da tempo la serenità con la madre Eva ed è arrivato anche l’amore, quello vero. Mercedesz Henger a Novella 2000 rivela chi è il suo nuovo fidanzato e dove convivono. La 33enne dal 2024 è legata ad Alessio Salata, prima c’era stata una relazione con Nico D’Amore, ma è finita. “Viviamo insieme e abbiamo ristrutturato casa”, svela al settimanale.

''Viviamo insieme e abbiamo ristrutturato casa'': Mercedesz Henger rivela chi è il suo nuovo fidanzato e dove convivono

“Convivo con Alessio e l'avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene. Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto: io sono una bimba dell'estate e adoro il mare e il sole. Si respira un'aria diversa”, confida Mercedesz..

Non le importa di trascorrere del tempo in più in auto o sui mezzi di trasporto per lavoro. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sottolinea: “Faccio un piccolo sforzo in più per gli spostamenti, ma è un posto meraviglioso”. La Henger guarda avanti con il compagno: “Il futuro? Siamo molto aperti, quello di avere una famiglia è l'obiettivo di entrambi, anche perché io ormai non lascio nulla al caso e sono categorica e chiara. Cercavo una persona che volesse le stesse cose che voglio io, e l'ho trovata, ma non abbiamo date per il matrimonio”. Ma il profumo di fiori d’arancio è nell’aria…