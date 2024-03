''Mia figlia me la immaginavo proprio così, con gli occhi azzurri'': Diletta Leotta ospite della Clerici annuncia anche il mese delle sue nozze

La conduttrice Dazn conferma i gossip sulla data: lei e Karius si sposeranno il prossimo giugno

La 32enne siciliana non ha ancora scelto l’abito che indosserà al matrimonio

Diletta Leotta si accomoda nel salotto del cooking show di Antonella Clerici. A E’ sempre Mezzogiorno, su Rai1, intervistata dalla 60enne sulla oramai famosissima altalena, parla della sua bimba di 7 mesi e confessa: “Mia figlia me la immaginavo proprio così, con gli occhi azzurri”. Annuncia anche il mese delle nozze con Loris Karius, portiere tedesco 30enne del Newcastle, confermando i gossip: i due si uniranno in matrimonio il prossimo giugno.

Antonella è stata sua ospite a Mamma Dilettante. Sul suo podcast la siciliana dice: “Dopo 20 puntate qualcosa l'ho capita, credo che possa andare avanti per molto tempo perché per ogni fase della vita di mia figlia Aria io abbia bisogno di consigli. Tra l’altro tu me ne hai dato uno molto utile che mi è rimasto impresso ed serve a tutte le mamme. Hai detto che la cultura è libertà”. La Clerici svela di dirlo continuamente anche a sua figlia Maelle e chiarisce: “E’ importante. L’emancipazione di una donna passa anche attraverso gli strumenti per poter fronteggiare le cose e quindi secondo me lo studio, i viaggi, l’apprendimento generale sono importantissimi”.

Quando le viene chiesto di raccontare i mesi da mamma con tre istantanee, Diletta si apre e confida: “Tre immagini? Sicuramente la prima volta che ho visto il volto di Aria, i suoi occhi: è un momento unico. Io la sognavo e la sognavo così, con gli occhi azzurri. La desideravo così e quindi vedere che ha gli occhi azzurri, per me era bellissima. E’ bellissima, a volte mi domando se la vedo bellissima perché sono sua mamma o perché è oggettivamente bellissima. Un’altra istantanea che ho nel cuore è quando mi ha fatto il primo sorriso, fa questi sorrisi che ti regalano gioia nel cuore, e poi la prima pappetta. Ora sono nella fase dello svezzamento. E’ molto divertente perché sto imparando insieme a lei a fare la mamma, è lei che mi sta insegnando”.

Antonella Clerici vuole sapere di Loris Karius. “E’ vero che quando l’hai visto hai detto: ‘Questo sarà il padre dei miei figli’?”. “Dovresti chiederlo alle mia amiche con cui ero a cena, ho detto: ‘Ragazze, ho trovato l’uomo della mia vita’. E’ stata una cosa a pelle, immediata”, replica Diletta.

La presentatrice Rai vuole sapere quando si sposerà, la Leotta svela il mese: “A giugno, manca poco”. Antonella è sorpresa e gioisce per lei: “Ma che bello, questa è una notizia! E’ la prima volta che ti sposi, spero anche l’ultima. Io ho fatto un po’ di casini, spero per te che duri per sempre”. La Leotta sorride: “Sono nella fase di preparazione… L’abito non l’ho ancora scelto”.