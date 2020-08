Michela Quattrociocche non si nasconde più e si mostra felice con il suo nuovo amore. Dopo l'annuncio della separazione dal marito, il calciatore Alberto Aquilani, l'attrice, 31 anni,ha ritrovato il sorriso con l'imprenditore Giovanni Naldi.

La voce era nell’aria già da un po' e i due erano stati paparazzati insieme a Mykonos, ma ora arrivano le prime foto social condivise dall'attrice. La nuova coppia è in vacanza a Sant'Agata sui Due Golfi, Massa Lubrense, in un bellissimo hotel e Michela sorride accanto a Giovanni. Naldi è imprenditore della nota famiglia di albergatori che vanta nel loro palmares anche l’Hotel Parco dei Principi di Roma. Una relazione che sembra già molto seria, nonostante la separazione con Aquilani sia stata annunciata solo lo scorso maggio.

“D’accordo con Alberto – ha spiegato al settimanale Chi l’attrice romana – e su suggerimento dei nostri legali, abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. Posso solo dire che sono felice”. Evidente, il matrimonio era in crisi da tempo, come molti telespettatori avevano intuito dopo l'ultima apparizione di Michela e Alberto in tv a Le Iene. Uno scherzo fatto dall’ormai ex moglie in cui è emerso – fra il serio e il faceto – che la coppia non aveva più rapporti intimi da tempo. Dopo il lockdown la Quattrociocche e Aquilani hanno deciso di comunicare la fine del matrimonio, i rapporti sono civili per il bene delle figlie Aurora e Diamante, ma Michela ha già voltato pagina.

Accanto a lei ora c'è Giovanni Naldi: l'attrice ha ritrovato il sorriso e si prepara ad un'estate piena di sorprese.

10/8/2020