Chi è stato il loro Cupido? Lo svela l’osteopata sul social e lo ringrazia

Il vip commenta la dichiarazione del 41enne con un cuore, il romano non rimane indifferente

Il settimanale Chi aveva semplicemente detto, nell’ultimo articolo dedicato alla neo coppia, che si erano conosciuti grazie ad amici comuni, senza aggiungere altro. Ora, finalmente, si sa la piena verità. Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Alessandro Carollo si sono conosciuti grazie a un personaggio noto, ex gieffino e volto popolare in tv. Il loro Cupido è stato Jonathan Kashanian.

Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Alessandro Carollo si sono conosciuti grazie a un personaggio noto: ecco chi

L’osteopata romano 41enne è molto conosciuto dai personaggi dello showbiz. Ha tanti clienti famosi, tra i quali Paola Barale, che era stata anche segnalata come un suo possibile flirt passato. Jonathan, italo-israeliano, opinionista, stilista e trend setter, ex GF 4, potrebbe essere tra quelli che si sono rivolti a lui per stare meglio. Non solo: a quella famosa cena di cui sussurrava il giornale, è sicuramente stato lui a presentare Carollo a Michelle.

Chi è stato il loro Cupido? Lo svela l’osteopata sul social: è Jonathan Kashanian

E’ proprio Alessandro a svelare tutto. Kashanian commenta il post del docente e fondatore della European Academy of Osteopathy e fondatore l'Osteopathic Institute, quello in cui dichiara tutto il suo amore per la Hunziker. Lo fa con un semplice cuore rosso. Carollo replica e scrive: “Grazie amico mio! Anzi ‘CUPIDO’”.

Il vip commenta la dichiarazione del 41enne con un cuore, il romano non rimane indifferente

Alessandro e Michelle stanno insieme da prima dell'estate. Ora sono usciti definitivamente allo scoperto. La svizzera, senza problemi, replica al post del fidanzato chiamandolo "amore".