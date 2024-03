La showgirl 47enne parla anche della storia d’amore con Alessandro Carollo: “Sono in una fase delicata”

Non si nasconde quando le chiedono dei Ferragnez e di Ilary Blasi, sua grande amica

Torna in tv con Michelle Impossible, arrivato alla terza edizione, il 1° aprile condurrà anche Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. Michelle Hunziker è felice degli impegni professionali di successo in tv. E’ colma di gioia anche per quel che la vita le ha donato. A Chi, che le regala la cover del giornale, spiega come fa a mantenersi giovane tra gratitudine ed emozioni negative. “Faccio analisi con una persona brava”, confessa.

Quando le si domanda se abbia trovato la sua pace interiore, la svizzera 47enne spiega: “La sto cercando ancora, è un viaggio che si avvicina sempre di più alla serenità. Diffido di chi è sempre sereno, non esiste. Dobbiamo imparare a capire quanto un problema possa entrare dentro di noi e quanto riusciamo a risolverlo senza stressarci. Poi c’è il dolore emotivo, che può essere una delusione, un tradimento, e non puoi aggirarlo, lo devi affrontare. Prima lo affronti e prima ritrovi la tua pace”.

La showgirl aggiunge: “Tornando alla domanda, penso che la chiave per invecchiare bene sia la gratitudine. Se, alla sera, quando vai a letto, riesci a vedere qualcosa di bello intorno a te e sei grato, spazzi via la rabbia, la paura, quei sentimenti che fanno invecchiare. La rabbia fa invecchiare male, la cattiveria fa invecchiare male”.

Michelle non vuole essere diffidente nel suo quotidiano: “No. E mai lo sarò perché io mi fido fino a prova contraria, mentre c’è chi diffida fino a prova contraria. Chi si fida vola alto, vive emozioni amplificate. Poi, certo, se voli alto puoi cadere. Ma, se vivi nella diffidenza e resti chiuso nel buio, che vita è? E’ come avere una candela e non accenderla per paura che si bruc"i.

Riservatissima con le sue emozioni, oggi la Hunziker condivide di più: “E’ un lavoro che sto facendo su me stessa. Chi mi sta vicino mi chiama ‘iron woman’ perché sono sempre in tensione, ho paura che succeda qualcosa alle persone che amo. Mi creo uno scudo d’acciaio che protegge tutti e non voglio essere un peso con le mie emozioni. Quando sei mamma i bambini vanno rassicurati e non appesantiti. Anche se, alla fine, non so mai cosa fare per accudire anche me stessa. Faccio analisi con una persona brava che ha l’approccio giusto e mi ha dato delle chiavi stupende. Adesso condivido di più con le persone che mi sono vicine”.

Sull’amica Ilary Blasi, diversa rispetto al passato, Michelle dice: “Anche Ilary si è ammorbidita, si è aperta. L’ho vista tenerissima. Non puoi correre a duecento all’ora senza mai fermarti, il castello regge su di te, devi essere salda e avere dei momenti nei quali elabori tutto quello che ti sta succedendo”.

La domanda sulla crisi dei Ferragnez arriva inevitabile. Michelle chiarisce: “Bisognerebbe essere nelle loro intimità. Penso ci sia grande sofferenza”. E precisa: “Questa epoca dei social mi spaventa. Sono una che lavora con i social bene, ho capito il mezzo e so usarlo, però bisogna stare attenti, guarda cosa può succedere. E’ tutto in piazza, si perde il senso umano per i sentimenti delle persone. Immagina come si possa svegliare Chiara la mattina e cosa possa provare. C’è chi dice ‘se lo merita’, che cattiveria. Mi dispiace, è un peccato”.

E’ fidanzata con Alessandro Carollo, ma non desidera esporsi. La Hunziker vuole mantenere saldi gli equilibri familiari: “Sono in una fase delicata, con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro. Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre”. Sulla relazione con l’osteopata romano 41enne non aggiunge altro.