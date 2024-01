Il fidanzato di Michelle Hunziker la raggiunge a Milano per brindare al suo compleanno: cena con amici e Alessandro Carollo, foto

Un flower party organizzato a sorpresa da Giorgia Farina e Rusciano Espedito per i 47 anni della showgirl

Ci sono gli amici più cari, tra i quali ‘Cupido’ Jonathan Kashanian, e la figlia primogenita Aurora

Michelle Hunziker racconta tutto e così fanno pure gli altri invitati. Giorgia Farina, luxury event planner, e Rusciano Espedito, un genio degli allestimenti floreali, per il compleanno della showgirl, hanno organizzato a sorpresa una cena nell’abitazione della svizzera. Il fidanzato della neo 47enne la raggiunge a Milano pur di esserci, arriva con il suo amico fraterno Yuri Kolesnikow. Il salone dell’appartamento è un vero sogno, intorno alla lunga tavolata ci sono tanti amici di Michelle e Alessandro Carollo.

Il fidanzato di Michelle Hunziker la raggiunge a Milano per brindare al suo compleanno: cena con amici e Alessandro Carollo

Gli chef preparano tutto in cucina, la Hunziker sorride. E’ circondata dalle persone a cui vuole più bene. Tra gli ospiti che non sono voluti mancare all’appuntamento per celebrare un giorno così speciale, ci sono Jonella Ligresti, Graziella Lopedota, manager da 27 anni di Michelle, per lei quasi una sorella, Filippo Sorcinelli. La Farina, artefice della serata da ricordare, è lì. Non può mancare la figlia 27enne della showgirl, Aurora Ramazzotti, accompagnata dal compagno Goffredo Cerza.

La neo 47enne sorride con il peluche che le ha donato il compagno

La showgirl sorride coi suoi ospiti

Invitato immancabile, Jonathan Kashanian, colui che ha fatto da ‘Cupido’ a Carollo e la Hunziker, facendoli conoscere. Tutto è accaduto poco prima dell’estate, ma la coppia è uscita allo scoperto da poco, solo in autunno si sono fatti fotografare insieme.

Brinda accanto all'uomo che ama

Michelle è entusiasta e posa con i suoi ospiti, mangia le succulente pietanze stellate e gioisce “come una bambina”, grazie al peluche che le dona il fidanzato, “Sereno”, così lo ha chiamato.

Il flower party organizzato a sorpresa da Giorgia Farina e Rusciano Espedito

E’ una notte indimenticabile. La svizzera non pensava di far festa: è impegnata in studio con le prove di Michelle Impossible. Invece tutto è stato splendido. Alla mezzanotte del giorno prima ha spento le candeline con il suo team a Cologno Monzese e poi, il giorno dopo, ecco la super cena per i 47 anni con gli intimi che le rallegrano il cuore e il suo attuale amore con cui fa davvero sul serio.